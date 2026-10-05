Oques Grasses inaugura aquest dilluns els seus 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses inaugura aquest dilluns la seva sèrie de quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, als quals hi assistiran 220.000 persones en quatre nits que van exhaurir en poques hores les entrades.
Els concerts tindran lloc aquest dilluns, dimecres, divendres i dissabte, en el primer cop que un grup que canta en català ofereix un concert propi a l'emblemàtic recinte olímpic.
El comiat culminarà el dissabte 10 d'octubre, un concert que es podrà seguir en directe per 3Cat i iCat i per La 2Cat i Ràdio 4.
Els quatre concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona posen fi a una trajectòria de més d'una dècada i sis discos que han convertit Oques Grasses en un dels grups més escoltats, amb més de 500 milions de reproduccions a Spotify.
Les lletres del vocalista Josep Montero, molt vinculades a les seves pròpies experiències i a una mirada personal sobre l'amor, les relacions humanes, la vida i el creixement personal, tenen un llenguatge directe, quotidià i carregat de metàfores, humor i sensibilitat.
La banda ha encadenat tres àlbums consecutius certificats com a Disc d'Or, quatre cançons de Platí i set d'Or, 'Fruit del deliri' el 2024 es va convertir en el millor debut d'un àlbum en català de la història de les plataformes digitals, i reconeixements als premis Alícia, ARC i Enderrock.
UNA AVENTURA PER AMOR
En un comunicat a les xarxes socials quan van anunciar fa un any els concerts, Oques Grasses va assegurar que "les coses maques de vegades s'han d'acabar per recordar-les sempre així", i va dir que l'aventura va començar per amor i per amor s'acaba.
La banda va agrair als seus seguidors el suport durant aquests 14 anys: "No hi ha prous paraules per agrair-vos l'amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d'Oques Grasses".
"Aquests 14 anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments molt durs, però sabem que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", va remarcar la banda.