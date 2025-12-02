Oques Grasses farà un concert en el Cabró Rock abans dels 4 de l'Estadi Olímpic

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
La banda Oques Grasses ha anunciat aquest dimarts un concert en el festival Cabró Rock de Vic (Barcelona) el 12 de juny del 2026, abans de les quatre dates de comiat entre el 5 i el 10 d'octubre del 2026 a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb 220.000 entrades venudes.
"No es podia acabar Oques Grasses sense un últim concert a casa", han apuntat la banda i el festival en els seus perfils oficials per les xarxes socials, segons recull en un comunicat la discogràfica Halley Records.
El festival tindrà un aforament de prop de 30.000 persones per dia i les entrades de divendres --dia que toca Oques Grasses-- sortiran a la venda aquest mateix dimecres a les 12 hores tant en el web del festival com en el de la banda.