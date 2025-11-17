Oques Grasses exhaureix en menys d'una hora les entrades per als dos nous concerts a Barcelona

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha exhaurit en menys d'una hora les entrades a la venda per als dos nous concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, amb els quals s'acomiadaran del públic.
Les noves dates eren el 5 i 7 d'octubre del 2026 i les entrades s'han posat a la venda aquest dilluns a les 12 hores, les quals s'han exhaurit "en pocs minuts", informa The Project en un comunicat.
En total seran quatre concerts --el 5, 7, 9 i 10 d'octubre del 2026-- en què repassaran els seus èxits davant de 220.000 persones.