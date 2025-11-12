Oques Grasses exhaureix "en 21 minuts" les entrades del seu concert final a Barcelona

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha exhaurit "en 21 minuts" les entrades per al seu concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 10 d'octubre del 2026, informen aquest dimecres la promotora The Project i la discogràfica Halley Records en un comunicat.
El grup serà el primer que, cantant en català, toca al recinte de concerts més gran de Catalunya, i diumenge passat va anunciar el seu comiat dels escenaris amb aquest concert a Barcelona.
En un comunicat a través de les xarxes socials, Oques Grasses va assegurar diumenge que "les coses boniques de vegades han d'acabar per recordar-les sempre així", i ha dit que l'aventura va començar per amor i per amor acaba.
La banda va agrair als seguidors el seu suport durant aquests 14 anys: "No hi ha prou paraules per agrair-vos l'amor que ens heu donat. Gràcies per ser-hi, gràcies per formar part d'Oques Grasses".
"Aquests 14 anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'alçada", va subratllar la banda.