Oques Grasses esgota "en 19 minuts" el seu segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha esgotat "en 19 minuts" el seu segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 d'octubre del 2026.
Oques Grasses havia esgotat en 21 minuts les entrades per al primer, el 10 d'octubre, i s'acomiadarà del seu públic davant un total de 110.000 persones amb aquests dos concerts, han informat aquest divendres la promotora The Project i la discogràfica Halley Records.
En el seu missatge de comiat a les xarxes socials, Oques Grasses va assegurar que "les coses maques de vegades han d'acabar per recordar-les sempre així", i ha dit que l'aventura va començar per amor i per amor acaba.
La banda va agrair als seguidors el suport durant aquests 14 anys: "No hi ha prou paraules per agrair-vos l'amor que ens heu donat. Gràcies per estar, gràcies per formar part d'Oques Grasses".
"Aquests 14 anys s'hi quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", va expressar la banda.