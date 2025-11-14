Oques Grasses anuncia un tercer i quart concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha anunciat un tercer i quart concert de comiat a l'Estat Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 5 i 7 d'octubre de 2026, després que aquest divendres hagin completat en 19 minuts el seu segon concert.
"Ara sí que sí. Volem acomiadar-nos de tots, i també de tu", ha indicat la banda en una publicació en Instagram, on ha anunciat que les entrades estaran disponibles el dilluns a les 12 hores.
Després de sortir a la venda les entrades del seu primer concert del 10 d'octubre en 21 minuts, Oques Grasses va anunciar la celebració d'un segon concert, que al final seran un total de 4.