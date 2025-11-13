Publicat 13/11/2025 15:30

Oques Grasses anuncia un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre

La banda catalana Oques Grasses ha anunciat un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 d'octubre del 2026, després d'exhaurir en 21 minuts les 55.000 entrades per al primer, el 10 d'octubre.

En un missatge per les xarxes socials, la banda ha explicat: "Hem aconseguit fer possible una nova data a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Moltes gràcies per tanta estima".

Les entrades per al segon concert de la banda Oques Grasses a l'Olímpic es posaran a la venda aquest divendres a les 12 hores.

