Oques Grasses anuncia un segon concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 9 d'octubre

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha anunciat un segon concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 9 d'octubre del 2026, després d'exhaurir en 21 minuts les 55.000 entrades per al primer, el 10 d'octubre.
En un missatge per les xarxes socials, la banda ha explicat: "Hem aconseguit fer possible una nova data a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Moltes gràcies per tanta estima".
Les entrades per al segon concert de la banda Oques Grasses a l'Olímpic es posaran a la venda aquest divendres a les 12 hores.