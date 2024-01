O.Pròxim.- El Ministeri de Sanitat de Gaza eleva a més de 22.400 els morts per l'ofensiva israeliana

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza té ja constància de més de 22.400 morts des de l'inici fa gairebé tres mesos de l'ofensiva militar israeliana sobre el territori palestí, segons un nou balanç que identifica com a dones i nens al 70 per cent de les víctimes.

En concret, les autoritats de Gaza, vinculades al Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han elevat el recompte de morts a 22.438, amb 125 morts més en les últimes 24 hores. La xifra de ferits, per la seva banda, ascendeix a 57.614, segons la informació facilitada pel Ministeri.

El Govern de Gaza ha denunciat de manera particular els atacs sobre infraestructures i personal sanitari, amb 326 treballadors morts des del 7 d'octubre. Estimen que 150 instal·lacions han estat atacades de forma deliberada i insten la comunitat internacional a prendre mesures per protegir els hospitals del sud de la Franja, on es concentra la major part de la població gazatí.

En aquest sentit, les autoritats han reclamat un major accés de l'ajuda humanitària i mesures perquè unes 6.000 persones puguin sortir de la Franja de manera urgent, ja que fins al moment amb prou feines 645 ferits han abandonat aquest enclavament. El Ministeri de Sanitat gazatí assegura que "centenars" de ferits han mort per esperar durant setmanes l'evacuació.

L'ONU considera fiables les xifres de víctimes facilitades pel Govern de Gaza, malgrat que coincideixen en que poden haver-hi cossos soterrats encara entre els enderrocs, especialment a les zones de més difícil accés. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) no contemplen per ara cessar l'ofensiva, iniciada en resposta als atemptats de Hamás que van deixar uns 1.200 morts en terra israelià.