Operatiu de rescat en marxa a la cala de la Roca Plana de Tarragona per una persona atrapada

TARRAGONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim estan duent a terme un operatiu d'emergències a la cala de la Roca Plana de Tarragona per treure del mar una persona que ha quedat atrapada, després de rescatar-ne una altra que ha estat traslladada a l'hospital.
Segons informen fonts policials a Europa Press, l'avís de l'incident s'ha produït a les 15.20 hores i a les 17.22 es treballava per mirar d'extreure la segona persona de l'aigua, que està atrapada en una zona de mala mar.
De fet, els Bombers apunten a un "escenari incert" per la dificultat de l'operació, i a la zona hi ha la unitat marítima dels Mossos, a més d'unitats subaqüàtiques i de rescat dels Bombers.