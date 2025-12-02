Operatiu de Mossos i Policia Nacional contra una xarxa de tràfic de drogues a Barcelona i Tarragona

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han iniciat un dispositiu aquest dimarts contra una presumpta organització criminal implicada en diversos robatoris amb violència i intimidació i relacionada amb el tràfic de drogues en diferents punts de la demarcació de Barcelona i Tarragona.
El dispositiu comptarà amb la presència de més de 300 efectius entre tots dos cossos policials i hi ha previsió de realitzar més d'una vintena d'entrades a domicilis i locals dels principals investigats, ha informat Mossos en un comunicat.
La investigació la lideren agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos i compta amb el suport del Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Unitat Canina i de Drons, la unitat científica i la unitat de seguretat ciutadana, entre altres.
A fi de gestionar tot el dispositiu, s'ha establert un Centre de Coordinació amb els "màxims" comandaments de la DIC de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional.
La investigació està sota secret de les actuacions.