Operatiu de Mossos i la GDF italiana contra una xarxa de tràfic d'haixix assentada a Barcelona

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guarda di Finanza (GDF) italiana estan duent a terme un operatiu per desarticular una xarxa de tràfic d'haixix assentada a diferents ciutats de Barcelona, i amb vincles a Marbella (Màlaga) i Taüst (Saragossa).
La investigació internacional està tutelada per la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Badalona (Barcelona) Plaça número 4 i la Fiscalia Antimafia de Milà (Itàlia), i es preveuen més d'una desena d'entrades a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac (Barcelona) i Llorenç del Penedès (Tarragona), informa la policia catalana aquest dimarts en un comunicat.
El desplegament policial compta amb més de 120 efectius amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), la Brigada Mòbil, (BRIMO), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Unitat Canina, Sala Central i Unitat de Seguretat Ciutadana, a més d'efectius de la Guàrdia di Finanza.
Per part de Mossos d'Esquadra, l'operatiu està liderat per la DIC i la Unitat Central d'Organitzacions Criminals Transnacionals de l'Àrea Central de Crim Organitzat.
El cas es troba sota secret de les actuacions.