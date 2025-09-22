Operatiu en marxa per desallotjar un campament il·legal a Mataró

Hi ha unes 110 famílies i 100 persones empadronades, segons fonts municipals
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local de Mataró (Barcelona), tenen en marxa un operatiu per desallotjar un campament il·legal en una àrea de "terrenys rústics protegits" d'unes 15 hectàrees ocupades als afores de la ciutat des d'aquest dilluns a les 7.40 hores.
Segons informen fonts municipals a Europa Press, els agents han començat a identificar tots els ocupants del campament, unes 110 famílies i 100 persones empadronades, segons les mateixes fonts, en espera de tenir un recompte definitiu.
En l'operatiu hi ha desplegats agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la policia catalana per "garantir la seguretat i el correcte desenvolupament de la intervenció, a més d'efectius del cos local.
El desallotjament està ordenat pel jutjat d'instrucció número 1 del contenciós de Barcelona a requeriment de l'Ajuntament de Mataró a causa del risc "alt" d'incendi i la investigació està sota secret d'actuacions, han informat fonts del cos.
ENTRADES I ESCORCOLLS
Paral·lelament al desallotjament, els Mossos estan duent a terme diverses entrades i escorcolls a la ciutat barcelonina, i segons informen fonts del cos, les dues actuacions estan relacionades.
Concretament, es tracta de l'àrea central de delictes econòmics de la divisió d'investigació criminal (DIC) juntament amb la divisió de medi ambient del cos.
Segons ha avançat 'El Caso', la policia catalana ha detingut dos germans propietaris d'una empresa que presumptament va llogar l'espai i el va explotar econòmicament.
No obstant això, les operacions estan sota secret de les actuacions i per ara no en faciliten més detalls.