Operatiu en marxa per desallotjar un campament il·legal a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un operatiu per desallotjar un campament il·legal en una àrea agrícola d'unes 15 hectàrees ocupades a Mataró (Barcelona) des d'aquest dilluns cap a les 7.40 hores.
El desallotjament està ordenat pel jutjat d'instrucció número 1 del contenciós de Barcelona a requeriment de l'Ajuntament de Mataró a causa del risc "alt" d'incendi i la investigació està sota secret d'actuacions, han informat fonts del cos a Europa Press.
En paral·lel, l'àrea central de delictes econòmics de la divisió d'investigació criminal (DIC) juntament amb la divisió de medi ambient del cos estan duent a terme un dispositiu a la ciutat barcelonina en paral·lel al desallotjament.