Operatiu en marxa de Mossos contra una xarxa de tràfic de medicaments i blanqueig de capitals

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per desarticular una xarxa criminal especialitzada en el tràfic il·legal de medicaments i substàncies dopants --que distribuïen en l'àmbit nacional-- i en el blanqueig de capitals, amb estructures societàries a l'estranger.
Segons han informat en un comunicat aquest dimecres, es preveuen fer diverses entrades a domicilis i empreses relacionades amb els principals investigats a les demarcacions de Barcelona i Tarragona.
L'operatiu està liderat per la Unitat Central de Consum i la Unitat central de Blanqueig de Capitals de la policia catalana.
L'explotació d'aquesta investigació compta amb la presència de membres d'Europol i de la Policia d'Estònia com observadors internacionals convidats.
El desplegament policial compta amb més de 150 efectius amb agents de la DIC, Brigada Mòbil, Unitat Canina, Policia Científica, Unitat de Seguretat Ciutadana i Sala de Coordinació Central i el cas es troba sota secret de les actuacions.