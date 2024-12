Operatiu a Badalona (Barcelona) en 6 supermercats per presumptes problemes de convivència

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona) i la Policia Nacional han dut a terme aquest dilluns un operatiu conjunt en 6 supermercats de la cadena Awami per acumular queixes i suposadament crear problemes de convivència.

Durant l'operatiu, la Policia Nacional va traslladar a comissaria 16 persones a les quals es va aixecar actes per incompliment de la llei d'estrangeria, ha informat el consistori en un comunicat.

La Guàrdia Urbana, per la seva banda, va aixecar 8 actes administratives, 4 per carències i deficiències en les càmeres de seguretat i 4 per manca de llicència i assegurança de responsabilitat civil.