Operació policial a Girona i Barcelona contra una xarxa que traficava drogues cap a França

GIRONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera (DAVA) han engegat aquest dimarts al matí un dispositiu policial amb més de 200 agents distribuïts entre Figueres, Salt (Girona) i Argentona (Barcelona) per desarticular una xarxa criminal dedicada al tràfic de drogues internacional entre Catalunya i França, informa la policia catalana en un comunicat.
L'epicentre de la xarxa se situa a Figueres però el dispositiu també s'ha desplegat a Salt i Argentona, i que compta amb agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), el Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil (Brimo), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), Seguretat Ciutadana i l'helicòpter.
La investigació està sota secret d'actuacions.