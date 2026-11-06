Operació policial contra Núcleo Nacional amb dotze detinguts

MADRID 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha dut a terme aquest divendres una operació contra el grup d'ultradreta Núcleo Nacional en la qual ha practicat una dotzena de detencions i escorcolls a Madrid, Astúries, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos i Alacant, inclosa la seu central. L'operatiu de la Comissaria General d'Informació deixa un recompte de dotze detinguts, tot i que les diligències policials continuen obertes.
Se'ls investiga per la seva presumpta participació en un delicte d'odi i un delicte d'associació il·lícita, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.
L'operació es desenvolupa després de diversos aldarulls vinculats a l'organització d'ultradreta, entre els quals una protesta en què un grup d'estudiants va denunciar haver estat agredits per integrants d'aquest col·lectiu radical a Gijón, segons apunten fonts del cas.
Aquest grup neonazi acumula unes quantes investigacions prèvies per presumptes delictes d'odi i desordres públics, després de protagonitzar concentracions a ciutats com Madrid i Sevilla.
També van convocar unes protestes per mirar de capitalitzar el malestar social arran de la crisi a Ceuta amb l'entrada de milers de migrants a finals de juliol i abans, el novembre del 2023, van participar en les mobilitzacions a la seu del PSOE al carrer Ferraz contra l'amnistia.