Open Arms recull anys de rescats al Mediterrani en 'Una misión a contracorriente': "Aquest llibre no hauria d'existir"

MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
L'ONG espanyola Open Arms ha publicat el llibre 'Una misión a contracorriente' (Editorial Blume), on recullen 10 anys de rescats al Mediterrani i una dècada de compromís humanitari.
"Aquest llibre no hauria d'existir. Les històries que recull mai haurien d'haver existit", comença el llibre, que arribarà a les llibreries a partir d'aquest dimarts 30 de desembre.
El volum reuneix el treball de més de 40 fotògrafs de reconegut prestigi internacional que han participat en les missions d'Open Arms en mar i terra, on documenten en imatges una dècada d'activitat humanitària. A aquestes se sumen els testimonis de periodistes, tripulació i voluntariat que han acompanyat a l'entitat al llarg d'aquests deu anys.
Des de la seva primera missió el 2015, Open Arms ha rescatat a milers de persones al Mediterrani i al llibre es narra aquesta evolució i es planteja una reflexió sobre el relat dominant entorn de la migració i al salvament marítim.
Entre l'èpica i l'assenyalament, el llibre convida a anar "més enllà de les etiquetes i a preguntar-se qui són realment els herois i els vilans en el context migratori actual", explica l'organització.
HEROIS, VILANS I FORA DEL MAR
'Una misión a contracorriente' --els beneficis de la venda aniran destinats a operacions humanitàries-- està estructurat en tres parts --'Herois', 'Vilans' i 'Fora del mar'-- i entrellaça imatges, veus i anàlisis que recorren rescats, judicis, pressió institucional, discursos d'odi i compromís humanitari, des dels inicis a Lesbos fins al Mediterrani central.
Algunes pàgines del llibre romanen tancades i necessiten ser obertes per qui ho llegeix, quelcom que Open Arms explica com un gest que simbolitza la voluntat de mirar, d'apropar-se a "una realitat que amb massa freqüència es prefereix ignorar".