Actualitzat 14/07/2026 13:08

Open Arms preveu que el vaixell Astral arribi a l'Havana aquest divendres

Archivo - El vaixell Astral d'Open Arms
Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Open Arms preveu que el seu vaixell Astral arribi a l'Havana (Cuba) aquest divendres, dins la iniciativa 'Rumb a Cuba', en la qual participen més de 150 entitats socials.

La campanya vol "visibilitzar l'impacte del bloqueig dels Estats Units contra Cuba" i reforçar la resiliència energètica del sistema sanitari cubà, informa en un comunicat d'aquest dimarts.

El vaixell també transporta equipament fotovoltaic destinat a alimentar la Unitat de Cures de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a l'Havana.

Divendres també arribarà a Cuba una delegació internacional que, en el marc de la iniciativa, acompanyarà la tripulació i desenvoluparà un programa d'activitats amb institucions i organitzacions de la societat civil cubana.

El veler Astral va sortir de Barcelona el 14 de maig i ha fet escala a diferents ports del món.

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