Open Arms preveu que el vaixell Astral arribi a l'Havana aquest divendres

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
L'ONG Open Arms preveu que el seu vaixell Astral arribi a l'Havana (Cuba) aquest divendres, dins la iniciativa 'Rumb a Cuba', en la qual participen més de 150 entitats socials.
La campanya vol "visibilitzar l'impacte del bloqueig dels Estats Units contra Cuba" i reforçar la resiliència energètica del sistema sanitari cubà, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
El vaixell també transporta equipament fotovoltaic destinat a alimentar la Unitat de Cures de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a l'Havana.
Divendres també arribarà a Cuba una delegació internacional que, en el marc de la iniciativa, acompanyarà la tripulació i desenvoluparà un programa d'activitats amb institucions i organitzacions de la societat civil cubana.
El veler Astral va sortir de Barcelona el 14 de maig i ha fet escala a diferents ports del món.