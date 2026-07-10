Onze morts, 19 no localitzats i centenars de desallotjats en l'incendi forestal de Los Gallardos

ALMERIA 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi forestal declarat aquest dijous a la localitat de Los Gallardos (Almeria) ha deixat onze morts i vuit ferits, quatre d'ells greus, a banda d'almenys 19 persones no localitzades, segons l'última actualització difosa a les 10.00 hores pel conseller de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, que assenyala que continuen treballant per analitzar si hi pot haver més víctimes.
Quatre de les víctimes mortals, que segons les primeres dades serien de nacionalitat estrangera --possiblement britànics--, han estat trobades atrapades a l'interior d'un cotxe amb el volant al costat dret després d'intentar fugir de les flames de diverses masies i 'cortijos' del poble de Bédar per un camí alternatiu al que han assenyalat els serveis d'emergència.
Així mateix, s'ha localitzat un grup de nou persones de les quals dues --una de nacionalitat espanyola-- han estat rescatades amb vida. Les altres set, que podrien ser de nacionalitat belga o britànica, han mort. Aquest grup provava d'escapar a peu del foc.
"Ha pogut passar que buscant la sortida ja tard (...) s'hagin ficat en una ratera", ha lamentat Sanz sobre els qui podrien haver pres la decisió de sortir massa tard o per rutes no adequades d'on es trobaven per mirar d'esquivar el foc.
Els quatre ferits més greus presenten cremades de diferent tipologia i per això han estat traslladats amb l'helicòpter del 061 de l'Hospital Universitari Torrecárdenas d'Almeria a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hi ha quatre ferits menys greus, dels quals tres són a Torrecárdenas i un a l'Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, i d'altres amb ferides lleus ja han rebut l'alta mèdica.
Segons l'últim recompte del Govern andalús, hi ha 19 persones no localitzades, si bé durant tota la nit i el matí s'ha desallotjat 600 persones, de les quals 193 s'han reallotjat en punts d'acollida, com el Teatro de Lubrín, un poliesportiu a Garrucha i una masia a Antas.
Sanz ha subratllat que es tracta d'un "terrible incendi molt complex en una zona amb moltíssims masos i habitatges en zona forestal amb una velocitat de propagació altíssima". El confinament per la proximitat de les flames a Bédar ha evitat "situacions de més gravetat".
El conseller ha fet una forta crida a la responsabilitat ciutadana i ha insistit que les indicacions d'evacuació "no són recomanacions, són instruccions", i per tant no s'han de prendre a la lleugera o agafar camins alternatius que poden portar a "trampes" mortals.