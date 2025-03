Onze detinguts en una operació a Barcelona contra una organització pakistanesa que fomentava el terrorisme

Alguns dels canals xifrats estava gestionat íntegrament per dones i havien començat a identificar possibles objectius a Europa

MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han desenvolupat una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra i la Polizia di Stato italiana en la qual han detingut onze persones a Barcelona per la seva vinculació a una organització terrorista d'origen pakistanès que fomentava la comissió d'accions violentes a través de canals xifrats, com assassinats i decapitacions.

Segons ha informat en una nota de premsa la Policia Nacional, la investigació s'emmarca en la tercera fase d'una operació amb 30 detinguts a Espanya en els últims tres anys. Alguns dels canals xifrats estava gestionat íntegrament per dones i s'ha constatat que ja havien començat a identificar persones a Europa com a possibles objectius.

Fonts de la investigació consultades per Europa Press han detallat que tots els detinguts són homes, excepte una dona, i estan presumptament vinculats amb una estructura a Espanya de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), un partit islamista radical que advoca per implantar la llei islàmica.

L'operació està dirigida pel jutjat central d'instrucció número 6 i coordinada per la Fiscalia General de l'Audiència Nacional, òrgan judicial des del qual es va disposar aquest dijous la presó provisional per a quatre dels onze detinguts --deu a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i un altre més a Itàlia--.

Als arrestats se'ls relaciona amb la presumpta participació en delictes d'enaltiment, apologia, finançament i adoctrinament del terrorisme, i per haver fet accions prèvies orientades a la selecció de possibles objectius.

FOMENTAVEN ASSASSINATS I DECAPITACIONS

La investigació ha permès detectar la presència a Espanya i Itàlia d'un grup perfectament jerarquitzat i estructurat que impartia a través de canals xifrats consignes que fomentaven l'assassinat i decapitació de les persones que anessin en contra de la seva doctrina.

A més, en les seves publicacions enaltien terroristes que havien comès atemptats contra persones per suposada blasfèmia a Europa i el Pakistan.

Durant la investigació s'ha detectat l'existència de grups de missatgeria instantània en els quals s'expandia la doctrina d'aquesta organització, segons ha detallat la Policia Nacional.

Els investigadors han acreditat que els detinguts pertanyen a una presumpta organització terrorista el finançament de la qual incloïa aportacions periòdiques dels propis integrants de l'organització.

En el dispositiu hi han intervingut membres de la Comissaria General d'Informació i per la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional, a més de membres dels Mossos d'Esquadra, mentre que a Itàlia hi han intervingut efectius de la DCCP i DIGOS de Piacenza.

Durant l'operació, que es va dur a terme el dilluns 3 de març, han estat detingudes 11 persones, 10 durant la matinada del dilluns, a la ciutat de Barcelona i la seva zona metropolitana, i un altre el mateix dia a Piacenza (Itàlia), dins la tercera fase d'una investigació en la qual es van detenir cinc persones el 2022 i 14 el 2023.