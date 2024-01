Onze detinguts d'un presumpte grup dedicat al tràfic de drogues a Tarragona i Navarra

PAMPLONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Navarra, la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Direcció Superior de Policia de Navarra i l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) a Navarra, han detingut 11 persones a la comunitat foral i a Tarragona com a integrants d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues.

S'han confiscat 1,5 kg de cocaïna, 1 kg de speed, 3 kg de marihuana i dues instal·lacions completes de cultius indoor de marihuana, 320 grams d'haixix, 34.575,850 grams de substància de tall, quatre pistoles detonadores modificades, dues pistoles d'aire comprimit i una pistola Taser. També 34.575 euros en efectiu i tres vehicles d'alta gamma, un dels quals un súper esportiu, valorat en 160.000 euros.

"El treball conjunt i coordinat d'aquests tres cossos ha permès portar a bon port una investigació complicada per les importants ramificacions de les quals disposava l'organització i per les mesures de seguretat que prenien els membres per evitar que fos descoberta l'activitat", han destacat en una nota els responsables de l'operació.

Les actuacions han estat dirigides pel titular del jutjat d'instrucció número 4 de Pamplona i s'han desenvolupat durant aproximadament un any fins al desembre en quatre fases diferents.

Un total d'11 persones han estat detingudes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i s'han fet 11 escorcolls domiciliaris per tota la comunitat foral i la província de Tarragona, i s'ha aconseguit desarticular una organització criminal dedicada al tràfic de drogues.

En el transcurs de les detencions es van intervenir nombroses substàncies estupefaents ja que els membres de l'organització distribuïen tot tipus de drogues, i per això van ingressar a presó un dels líders en intervenir-li un total de 2 quilograms de cocaïna i speed.