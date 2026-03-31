Oncólogos i pacients de càncer colorrectal defensen la prevenció en el Dia Mundial de la malaltia

Veuen fonamental el cribratge i la detecció precoç d'aquest càncer, el més diagnosticat a Espanya
BARCELONA, 31 març (EUROPA PRESS) -
Oncòlegs i pacients han coincidit aquest dimarts, Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, en què la prevenció és el gran objectiu davant de la malaltia, sobretot reforçant el cribratge i la detecció precoç, ja que en alguns casos s'arriba a diagnosticar quan ja hi ha metàstasis.
Una Trobada Informativa d'Europa Press juntament amb Takeda ha reunit als oncòlegs Elena Élez (Hospital Vall d'Hebron de Barcelona) i Íñigo Martínez (Hospital Ramón y Cajal de Madrid) i als presidents de dues associacions de pacients: Luis Miguel de la Fuente (EuropaColon Espanya)i Pilar Fernández (Almia).
Els càncers més diagnosticats aquest any a Espanya seran còlon i recte (més de 44.000 nous casos): uns 26.400 en homes (el segon més diagnosticat, després del de pròstata) i uns 17.600 en dones (el segon, després del de mama), segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).
Élez ha dit que és una malaltia altament freqüent però és optimista: "La bona notícia és que ho diagnostiquem més però en etapes més precoces, amb el que els índexs de curació són també molt alts".
Ha prioritzat la prevenció "des d'etapes molt primerenques", tenint en compte un augment de casos entre adults joves, a més de reforçar la col·laboració entre disciplines, i ha destacat tenir en compte l'exposoma: tots els factors als quals està exposada una persona des de la concepció i durant la seva vida.
Martínez ha coincidit en això i ha constatat la por de moltes persones tant a les proves com als resultats, però això "et pot salvar", perquè hi ha gent poc procliva als tests, en part perquè no té símptomes, però aquest càncer existeix i és molt prevalent.
També és optimista perquè, encara que es diagnostica com a malaltia avançada, moltes vegades es pot optar a teràpies curatives, amb tractament sistèmic i després cirurgia de metàstasi: "Això ha contribuït enormement a la supervivència; fins i tot, en alguns casos, a taxes de supervivència molt perllongades, lliures de malaltia".
CONSCIENCIAR I INFORMAR
De la Fuente (EuropaColon Espanya) ha destacat la conscienciació sobre aquest càncer, perquè sensibilitzi tant com el de mama, per exemple, i es comprengui la transcendència d'un test de sang en femta i una colonoscopia: "Potser el càncer de còlon és més 'brut'; no és la mama. Té a veure tot amb això?", ha lamentat.
Fernández (Almia) ha demanat que la prevenció vagi unida a campanyes de divulgació mediàtica, més enllà del treball d'entitats com la seva; ha defensat també el suport psicosocial, l'equitat territorial i l'accés a la innovació.
LA QUALITAT DE VIDA
També ha celebrat que s'estigui prioritzant al pacient i la seva qualitat de vida, mentre se segueix treballant per millorar els tractaments: "Moltes vegades preferim viure menys anys però amb una miqueta de dignitat i d'autonomia".
A més Fernández s'ha referit als pacients amb metàstasis, per els qui el tractament és per a tota la vida, i van acumulant toxicitat i efectes secundaris: per això ha destacat que les cures pal·liatives "no són al final de la vida, són durant tota la malaltia, per a control de símptomes i efectes secundaris".
ELS MÉS GRANS I ELS JOVES
La doctora Élez ha dit que el cribratge entre 50 i 69 anys "està funcionant"; sobre la possibilitat d'ampliar-ho a majors de 69, considera que té sentit perquè l'esperança de vida està augmentant.
Respecte als joves, està augmentant mundialment la incidència d'aquest càncer en menors de 50: Élez i Martínez no ho vinculen a Espanya a mals hàbits de salut (com a obesitat o sedentarisme) sinó més aviat al fet que els joves tenen diagnòstic tardà: per això Élez ha demanat "estar atent als símptomes i, si hi ha algun canvi, no autodiagnosticar: consultar a un professional".
El doctor Martínez ha insistit en la necessitat d'implicar a la població sí inclosa en plans de cribratge, ja que hi ha gent que no participa: ha afirmat que potser el sector sanitari no sap arribar a ells, i ha defensat que el sobre que arriba a les seves cases plantejant el cribratge ja inclogui el kit de la prova de sang en femta: "Si poses facilitats, més gent ho farà".
De la Fuente ha insistit en l'equitat per als pacients en tota Espanya en l'accés al cribratge i a les colonoscòpies derivades, i ha desitjat que les autonomies aconsegueixin un índex de participació del 65%, "que són les directrius que indica la Comunitat Europea perquè els programes de cribratge siguin eficients".