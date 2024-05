Òmnium troba "insuficient" l'oferta de cursos de català davant els 2,3 milions d'interessats

Antich demana als partits i al futur Govern que "s'arremanguin" i assegurin l'aprenentatge del català



BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha alertat que hi ha 2,3 milions de persones interessades a aprendre o millorar el seu català però que l'oferta actual de cursos és "insuficient".

Es tracta d'una de les dades del nou informe d'Òmnium sobre la universalització i l'ús del català, amb el qual s'ha analitzat l'oferta i la demanda existent per aprendre la llengua catalana, informa l'entitat en un comunicat d'aquest dimarts.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha considerat preocupant que no hi hagi prou cursos per a tots els interessats a aprendre o millorar el seu català, i ha exigit als grups parlamentaris i al futur Govern i conselleries que "s'arremanguin" i treballin per revertir aquesta situació.

"Cal posar a disposició de la societat catalana tots els recursos i les facilitats perquè tothom qui vulgui aprendre català ho pugui fer", ha defensat, i ha considerat que s'ha d'atendre aquesta urgència perquè els pròxims anys marcaran el futur del català, en les seves paraules.

L'entitat ha apuntat a la manca de places d'aquests cursos però també a la "inadequació dels horaris, el lloc on es fan els cursos, la manca de temps per fer-los o les dificultats de compaginar-los amb la feina".

"Com pot ser que 2,3 milions de persones estiguin interessades a millorar o aprendre català i no ho puguin fer perquè només hi ha 120.000 places disponibles?", ha preguntat Antich, que ha insistit que la llengua és un element de cohesió social.