Òmnium selecciona 10 novel·les per al premi a millor novel·la de l'any en català

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El comitè de selecció del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, dotat amb 25.000 euros, ha seleccionat les deu nominades al guardó, que es lliurarà per primera vegada en la gala de la Nit de les Lletres Catalanes que se celebrarà el 14 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Les novel·les finalistes són 'La gran família' (Club Editor), d'Antònia Carré-Pons; 'L'home que va vendre el món' (Proa), de Melcior Comes; 'Si una família' (Angle Editorial), d'Alba Dalmau; 'Virgil' (Edicions de 1984), de Quim Español, i 'Guerra, victòria, demà' (Llibres de la Drassana), de Carles Fenellosa.
Completen la llista 'Els claustres' (Comanegra), de Víctor Garcia Tur; 'Demolició' (Clandestina), de Lluís Llort; 'Abans més que Encara' (Navona), de Miquel de Palol; 'Els crits' (L'Altra Editorial), de Víctor Recort, i 'Escenaris' (L'Altra Editorial), de Toni Sala.
Les obres nominades han estat publicades entre novembre del 2024 i desembre del 2025, i el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha destacat "la tasca de les editorials", amb nou diferents entre les obres finalistes.
"Ara comença un camí de tres mesos, amb el qual contribuirem a difondre aquestes 10 obres, i que acabarà en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala que volem que sigui espectacular i que mostri la potència del sector, la nostra literatura i la nostra llengua", ha dit.
El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any va néixer el 2017 i entre els guanyadors figuren Raül Garrigasait, Marta Orriols, Martí Domínguez, Eva Baltasar, Joan-Lluís Lluís, Sebastià Alzamora, Imma Monsó i Manuel Baixauli.