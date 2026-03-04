Òmnium reconeix els pòdcasts 'La contracoberta' i 'Club Tàndem' amb el Premi Muriel Casals

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Òmnium Cultural ha atorgat ex aequo el Premi de Comunicació Muriel Casals als pòdcasts de divulgació literària 'La contracoberta', presentat per Clàudia Rius i impulsat per l'Editorial Barcino, i 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que condueixen les comunicadores Marina Porras i Juliana Canet, que rebran la Nit de les Lletres Catalanes el 14 de març.
Han rebut el premi per la capacitat que han demostrat les deus produccions "a l'hora de difondre amb rigor i estima, tant la llengua com la literatura catalanes, en un format amb capacitat d'arribar especialment als públics que poden connectar via xarxes socials o plataformes audiovisuals", informa Òmnium aquest dimecres en un comunicat.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que "és molt important que es continuï promovent el naixement de nous espais que parlin de llibres i de literatura catalana", i ha dit que són un reconeixement a la qualitat, però també a l'atreviment i una manera d'animar que noves propostes parlin, des de la comunicació, de les lletres catalanes.