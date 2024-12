Òmnium premia el projecte Bona Gents amb el Premi Internacional Joan B. Cendrós

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha atorgat el 38è Premi Internacional Joan B. Cendrós al projecte Bona Gents per la seva voluntat de projectar la llengua i la cultura catalanes internacionalment a través de la música i des d'una mirada jove, que es lliurarà en la Nit de Santa Llúcia el 10 de desembre al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha subratllat que és important reconèixer projectes com la promotora Bona Gents per maridar cultura i internacionalització i per ser "símbol i emblema d'un país que s'estima", ha informat aquest dilluns l'entitat en un comunicat.

El jurat, format per Antoni Bassas, Joan Becat, Laura Cendrós, Carme Colomina, Josep Gifreu, Elena Jiménez i Mary Ann Newman, ha destacat que el projecte aconsegueix unir els llaços de la diàspora catalana amb el territori.

Ha subratllat que és un projecte d'emprenedoria cultural iniciat fa menys de dos anys per dos joves catalans residents a Londres que busca la projecció internacional de l'escena musical actual en llengua catalana entre el públic del Regne Unit i que treballa estretament amb diverses entitats catalanes a l'exterior.

El jurat ha emfatitzat que Bona Gents fomenta avantatges per a la comunitat catalana a l'exterior, la seva obra social destina part dels beneficis dels concerts a l'Escola Catalana de Londres, a la bona relació amb les universitats locals i l'Institut Ramon Llull, a la priorització de proveïdors catalans en els projectes que promou i a la col·laboració amb creadors de continguts catalans.