Òmnium llança una campanya de donatius davant la situació "delicada" de la Bressola

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha llançat aquest dimarts una campanya per captar donatius davant la "situació econòmica delicada" de l'associació La Bressola, que es dedica a l'ensenyament de la llengua i cultura catalanes al sud de França des de fa 50 anys, amb prop de 1.100 alumnes repartits en nou centres educatius.

"Ara més que mai, no ens podem permetre deixar caure una entitat com La Bressola, que fa una tasca imprescindible per mantenir viu el català a la Catalunya Nord en un context de minorització lingüística", adverteix Òmnium en un comunicat.

La mateixa La Bressola ha exigit al Departament dels Pirineus Orientals i a la Regió d'Occitània suport davant la "greu situació econòmica que pateix el projecte", i ha informat que convocaran una manifestació al març a Perpignan si aquestes institucions del sud de França no prenen mesures concretes en un termini de 50 dies.