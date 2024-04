Òmnium impulsa una recollida de llibres per renovar el fons de les biblioteques escolars

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha impulsat una recollida de llibres nous per renovar el fons de les biblioteques escolars amb la campanya 'Llegir ens fa grans. Fem créixer les biblioteques escolars', emmarcada en Sant Jordi, informa en un comunicat aquest dimarts.

Durant la presentació de la iniciativa, el president de l'entitat, Xavier Antich, ha assegurat que la intenció és "dignificar el paper de les biblioteques escolars" a més de fomentar la lectura i la venda de llibres en català.

La campanya pretén fomentar la lectura entre els infants i joves i "incrementar la passió per llegir en català" mitjançant una recollida de llibres que servirà per renovar el fons de les més de 420 biblioteques escolars que s'hi han adherit, a través de les 134 llibreries que hi col·laboren a tot Catalunya.

En l'acte, que ha comptat amb la vicepresidenta del Gremi de Llibreters, Mertxe París, i el president del Clúster de Logística de Catalunya, Ignasi Sayol, Antich ha alertat de la insuficiència d'hàbits lectors entre els infants i joves catalans, i que això té efectes acadèmics però "també estructurals en el si del que ha de ser una societat culta i crítica".

"Volem llegir més i ho volem fer en català", ha assegurat Antich, que ha posat el focus en la problemàtica del decreixement de la lectura entre els joves i en la situació de les biblioteques escolars, per revertir tendències i enfortir la cultura.

Per la seva banda, París ha recalcat "el rigor amb el qual s'ha fet la selecció dels llibres que arribaran a les escoles", i Sayol ha celebrat poder col·laborar en la iniciativa i espera que es es puguin distribuir molts llibres.