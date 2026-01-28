Òmnium impulsa amb patronals i sindicats un programa pilot de català en les empreses

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
Òmnium Cultural ha signat un conveni de col·laboració amb Pimec, la Unió Empresarial Intersectorial (UEI), Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT per impulsar un programa pilot de classes de català en les empreses del Vallès Occidental (Barcelona), informa l'entitat aquest dimecres en un comunicat.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que el repte de Vincles, el nom que rep el projecte, "també és arrelar-se en el món del treball i les empreses, siguin grans o petites o públiques o privades", ja que és una manera de fomentar l'idioma, però també la cohesió i la comunicació entre les persones.
Antich ha destacat que el sector empresarial català és "històricament fort i destaca per estar a l'avantguarda de la innovació", i s'ha de poder desenvolupar plenament en català, tant de portes endins com cap a l'exterior.
Així, la comarca catalana esdevé la primera de Catalunya on s'impulsarà Vincles, un projecte que ja es duu a terme en espais escolars i de barri, entre les empreses, per facilitar que les persones que arriben a Catalunya "puguin viure, participar, sentir-se part i treballar en català", ha insistit Antich.
El president d'Òmnium a la comarca, Pere Gordi, per la seva banda, ha valorat el paper del Vallès Occidental en el projecte, ja que "acull una gran diversitat industrial i laboral que permet dur a terme proves amb diferents tipus d'empreses".
SINDICATS I PATRONALS
El vicepresident de Pimec, Miquel Camps, ha afirmat que el projecte ofereix eines a les empreses "per acollir, formar i integrar lingüísticament les persones treballadores", amb un impacte positiu també entre les empreses.
Per part de Foment, el president del Consell Territorial de la Pime, Pep Garcia, ha valorat la importància de les empreses en projectes col·lectius com Vincles que van més enllà de l'economia.
De la UGT, la sots-secretària general del sindicat, Cati Llibre, ha assegurat que iniciatives com Vincles van "en la direcció d'avançar els drets laborals i socials", mentre que el responsable en l'àmbit lingüístic de la comissió executiva de CCOO, Toni Mora, ha defensat que la promoció de l'ús social de la llengua no és una opció.