Òmnium vol "multiplicar" els cursos de català amb un mínim de 200.000 places anuals

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Òmnium ha demanat al Govern i a les institucions "multiplicar" els cursos de català per arribar a un mínim de 200.000 places anuals adaptant-se als horaris laborals i arribant a tots els municipis.

Ho han explicat en un comunicat d'aquest dilluns en el qual han recordat que a Catalunya hi ha 3 milions de persones que no tenen el català com a llengua "familiar i han remarcat que els cursos són insuficients per a 2 milions de persones.

També han demanat que les empreses, amb els diners de les cotitzacions destinades a la formació contínua, ofereixin formació de català gratuïta; a les entitats i escoles que organitzin grups per aprendre català entre veïns i famílies de diferents orígens i a la societat en general, "no canviar de llengua de manera automàtica".