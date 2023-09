Òmnium creu que el TEDH avala "els indicis de vulneració de drets fonamentals" de Cuixart

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural ha considerat aquest divendres que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha avalat "els indicis de vulneració de drets fonamentals" de l'expresident de l'entitat Jordi Cuixart per part de l'Estat amb l'admissió a tràmit del recurs que va interposar al tribunal.

En un comunicat, critiquen la "nul·la credibilitat" dels tribunals espanyols durant tot el procés judicial, que va condemnar Cuixart a 9 anys de presó per sedició.

Per l'entitat, la via en instàncies europees ha d'acabar "amb una condemna ferma contra l'Estat" i ha de servir, en la seva opinió, per a la reparació col·lectiva dels drets vulnerats a altres activistes que defensen el dret a l'autodeterminació.

"El fet que Estrasburg assumeixi les vulneracions de drets denunciats, constata que Jordi Cuixart i la resta de presos i preses polítics van ser sotmesos a un judici polític", subratllen.

En una anotació a X recollida per Europa Press, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que "amb el 'jo acuso' de Cuixart al Tribunal Suprem" volia acusar l'Estat i arribar a Europa.

"Avui el TEHD assenyala la vulneració de drets fonamentals del Regne d'Espanya. Una lluita per tots els represaliats, pels drets humans i pel dret de Catalunya a la seva llibertat", ha afegit.