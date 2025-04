Omella prefereix un Papa jove a un de més gran, però no veu l'edat com el factor "decisiu"

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbe de Barcelona i cardenal elector, Joan Josep Omella, ha expressat que s'estima més un nou Papa jove a un de més gran, però ha afirmat que no veu l'edat com el factor "decisiu".

"És gairebé millor que per portar una feina tan dura com ha de ser la de Papa, es tingui certa salut i certa joventut", ha dit en una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press preguntat per si s'imagina el relleu amb un pontífex jove o més gran.

Ha assegurat que el papa Francesc "també ha posat dones religioses al capdavant, en la responsabilitat més alta", ja que va situar dones en la presidència d'alguns ministeris de govern del dicasteri, que funciona com branques jeràrquiques dins l'estructura vaticana.

Preguntat pel llegat del papa Francesc, l'ha qualificat de "tan ample" i ha afirmat que el fil conductor de tota la seva reflexió i actuació ha estat l'alegria, en les seves paraules.

Ha apuntat que encara no hi ha data per al conclave que elegirà el seu successor mentre que la missa funeral serà aquest dissabte a les 10.00 hores, segons ha informat el Vaticà.