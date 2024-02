Omella no compareix en la comissió del Parlament, que ho eleva a la Mesa perquè ho traslladi a la Fiscalia

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió d'investigació del Parlament sobre la pederàstia en l'Església elevarà a la Mesa del Parlament la nova incompareixença de l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Joan Josep Omella, perquè "en reti compte al ministeri fiscal, a l'efecte de substanciar la responsabilitat penal que pugui correspondre".

Ho ha explicat aquest divendres a l'inici de la sessió de la comissió la seva presidenta, Susanna Segovia (comuns), després de constatar-se que per segona vegada no han comparegut Omella, el sotssecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno, i ha assenyalat que començaran els tràmits per traslladar-ho a la Mesa del Parlament.

Segovia ha assenyalat que ho traslladarà en aplicació de l'article 68.3 del Reglament del Parlament, i ha lamentat que els tres compareixents no hagin considerat la seva presència en la comissió "prou important".

Omella, Termes i Bueno no van assistir el dilluns 29 de gener a la primera citació que tenien com a testimonis en la comissió i van ser citats novament aquest divendres, quan s'ha tornat a produir la seva incompareixença.

El cardenal Omella va enviar una carta la setmana passada a la presidenta del Parlament, Anna Erra, en la qual expressava que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han decidit "de manera unànime i expressa" que no comparegui.

Segovia ha lamentat que no hagin assistit a la comissió per oferir el seu punt de vista, ha dit que "la citació no era de presumpta culpabilitat" i ha dit que el fet que en l'Església hi hagi processos oberts per investigar presumptes abusos no és excusa per no comparèixer.

Els grups parlamentaris d'ERC, Junts i els comuns han defensat la decisió de la presidenta de la comissió de traslladar a la Mesa del Parlament que n'informi la Fiscalia perquè "pugui prendre les responsabilitats penals que puguin correspondre".