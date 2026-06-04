Omella sobre l'ús del català del Papa: "A alguns els agrada encendre focs on no n'hi ha"

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha lamentat aquest dijous la polèmica al voltant de l'ús del català en els actes del papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona del 9 a l'11 de juny, i ha criticat: "A alguns els agrada encendre focs on no n'hi ha".
En unes declaracions als periodistes després de la presentació de la memòria de Càritas de Barcelona aquest dijous, en ser preguntat per si han fet gestions amb el Vaticà perquè el Papa parli en català durant la benedicció de la torre de Jesucrist a la Sagrada Família, Omella ha explicat que la benedicció estarà escrita en castellà però que "algunes paraules les dirà en català".
"El Papa sap que ha de parlar alguna cosa en català. Però hi ha gent que li agrada fer polèmica, i això cal evitar-ho. Estem massa confrontats en aquesta societat. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc. No encenguem focs, ajudem a que les coses vagin bé. Des del primer moment era raonable que el Papa digués alguna cosa en català. Farà el que pugui", afegeix.
Assegura que el Papa té en compte el català "des del primer moment", que sap que ve a Catalunya, on es parla en català, i que ell ha preparat els seus discursos i l'homilia tenint en compte aquesta llengua.
"Vivim en una societat molt polaritzada i molt crispada i a qualsevol lloc es fa una foguera. No passa res, tots som coneixedors de la nostra realitat. El que s'ha generat, no se qui ho ha instigat o quina intenció hi havia", ha assegurat.