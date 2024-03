Omella encapçala una processó a Barcelona contra la sequera en un dissabte de pluja

BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha encapçalat aquest dissabte per la tarda una processó del Sant Crist de la Sang per demanar pluja, durant la qual ha plogut, com durant tot el dia a la ciutat.

Abans havia oficiat una missa a la basílica de Santa Maria del Pi, culminant una novena que va començar el divendres 1 de març convocada per l'Església Arxidiocesana de Barcelona amb la finalitat de resar al Sant Crist de la Sang per a una rogativa de pluja davant de la sequera.

Ho organitza el Secretariat diocesà de confraries i germanors amb el Consell General de Germanors i Confraries de l'Arxidiòcesi, per sumar-se a la petició dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense als fidels per demanar pluja, informa l'Arquebisbat.