Omella enalteix l'atenció de Francesc als pecadors, els pobres i les dones

Anirà a Roma aquest dimarts a la tarda per preparar amb els cardenals els propers dies

L'arquebisbe de Barcelona i cardenal elector, Juan José Omella, ha destacat al recentment mort papa Francesc per la seva atenció als pecadors, als pobres i a les dones.

Omella ha evocat així al papa aquest dilluns a la tarda a la Catedral de Barcelona durant la missa de Pasqua, el dia en què ell mateix fa 79 anys, just un abans que deixi de ser cardenal elector.

Han assistit, entre els fidels, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i el tinent d'alcalde de Barcelona Albert Batlle.

A l'homilia, Omella ha dit que aquest dimarts després d'esmorzar, anirà a Roma per preparar amb els altres cardenals les gestions dels propers dies.

FRANCESC

Ha recordat que Francesc va començar el Papat reflectint "el que tenia de missioner: anunciar la bona notícia de Jesús", ja que antigament havia demanat anar de missions a Japó.

Durant el seu Papat va viatjar on "hi havia pobres" per donar esperança, i a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de Lisboa va dir que tots hi caben a l'Església: sants i pecadors, com en una família.

"Com Jesús: rebutjava el pecat però no el pecador", ha interpretat l'arquebisbe.

Recordant el discurs del papa i el seu afecte a la Verge, ha defensat que "una Església només d'homes, només masclista, no és bona", sinó que, cadascú amb la seva vocació, ha de reconèixer-se la responsabilitat de tots.

També ha destacat especialment que Francesc va sortir "unes hores abans de morir" a la plaça de Sant Pere de Roma per a la benedicció 'Urbi et orbi' i per demanar pau.

LA RESURRECCIÓ

Omella ha citat a més les últimes cartes del papa, en què demanava confiar en el Senyor i en la salvació.

"La vida no acaba en un cementiri; la vida continua", ha dit, tant per la Resurrecció de Jesús que celebra l'Església aquest dilluns com per la mort del papa.

En acabar l'homilia, Omella ha demanat: "Que no s'oblidi de resar per nosaltres", igual que el papa sempre demanava que resessin per ell.

Ha explicat que Francesc estava lúcid malgrat la seva feblesa física, i ha posat com a exemple que una vegada el va citar a les 7 del matí, quan ja havia tingut una trobada prèvia.