Omella diu que Lleó XIV "farà el màxim" en català i que la pregària és molt llarga

"La pregària tota sencera és molt llarga. Ell farà el màxim en català"
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat aquest divendres que el papa Lleó XIV "farà el màxim" en català en la missa i benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, després d'apuntar que la pregària serà molt llarga, i ha assegurat que no entén l'embolic que s'ha generat al voltant d'aquesta qüestió.
Ho ha dit en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press en preguntar-li per la polèmica sobre si el Papa farà servir el català per beneir la torre de Jesús, i ha respost que la missa i la benedicció s'havien decidit fer en castellà, com es podria haver fet en anglès, segons ell.
"Sé de bona font que ell està fent l'exercici de parlar en català. És un home poliglot, intel·ligent, que parla perfectament l'anglès, el castellà, el francès i l'italià", ha expressat.
"El Vaticà rep les notícies de tot el món cada dia. Sé que el Papa està preparant les intervencions. La pregària tota sencera és molt llarga. Ell farà el màxim en català. Tant de bo que la faci tota, ja ha fet l'esforç", afirma