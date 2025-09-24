Omella demana una "solució diplomàtica" a Gaza i Ucraïna durant la missa de la Mercè de Barcelona

Collboni, Rull, Dalmau, Espadaler i Prieto van a la missa de la festa major de Barcelona
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha demanat trobar una "solució diplomàtica en aquells conflictes que tant patiment estan generant des de fa massa temps", en referència a Gaza i Ucraïna.
Ho ha dit durant l'homilia de la missa per la festa major de Barcelona, La Mercè, davant de l'alcalde, Jaume Collboni, i altres membres del Consistori; el president del Parlament, Josep Rull; els consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidència) i Ramon Espadaler (Justícia i Qualitat Democràtica), i el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
Omella ha demanat a la Mercè que inspiri els governants "reunits aquests dies a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de les Nacions Unides, perquè facin possible la pau tan anhelada pels ciutadans".
"Confiem en tu i ens posem sota la teva protecció", ha dit, i ha confiat que, amb aquesta guia, la societat serà capaç de construir una societat més fraterna i humana, acceptant i respectant als diferents i als qui pensen de manera diferent.
UNIR FORCES
Omella ha enaltit la figura de la Mare de Déu i li ha demanat procurar que els polítics, empresaris i agents socials "treballin pel bé comú i per la construcció d'una societat més unida, lliure, justa i solidària".
"Per aconseguir-ho és necessari unir forces. Tots units podrem més que si cadascú va a la seva", ha sostingut Omella, i ha defensat textualment no excloure ningú en aquesta tasca de crear ponts.
Ha demanat als polítics que "valorin i ajudin les famílies amb autèntiques polítiques socials i econòmiques que fomentin una vida digna i potenciïn la seva unitat", que considera central tant per a la societat com l'Església.
JOVES
A més dels dirigents, Omella s'ha referit a les "dificultats" de la convulsa societat actual per als joves, als qui veu plens d'esperança en la recerca de respostes i compromesos per ajudar els més necessitats.
"Donem gràcies a Déu per aquests brots verds d'esperança", ha celebrat el cardenal, i ha afegit que aquests nous joves necessiten acompanyaments atents i comprensius com va fer Jesús amb els seus deixebles.
ASSISTENTS
A més de Collboni, Rull, Dalmau i Espadaler, han assistit a la missa el cap de Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, i representants de l'Exèrcit, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Guàrdia Urbana de Barcelona.
També hi han estat els líders dels grups municipals de Junts, Jordi Martí; PP, Daniel Sirera, i Vox, Gonzalo de Oro, a més dels tinents d'alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Albert Balle, Jordi Valls i Raquel Gil, entre altres membres de la corporació municipal.