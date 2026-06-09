Omella demana al Papa que "encengui la flama" per edificar "una nova Barcelona que sigui també ciutat de Déu"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, ha demanat al Papa Lleó XIV que, tal com es va fer als Jocs Olímpics de 1992, "encengui" aquest dimarts "la flama" per "edificar una nova Barcelona que sigui també ciutat de Déu".
"Aquí, una nit de juliol de 1992, es va encendre la flama olímpica. Avui, 34 anys després, volem que la seva presència entre nosaltres i la seva benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, nou peveter d'aquesta ciutat olímpica, encengui la flama d'una nova etapa capaç de transformar les nostres ànimes i les nostres vides per edificar una nova Barcelona que sigui també ciutat de Déu tal com la volia Gaudí", ha subratllat Omella a l'inici de la vigília a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
En un discurs pronunciat en castellà i català, l'arquebisbe de Barcelona ha destacat que l'acte ha començat amb un castell, una torre humana de diversos pisos que ha estat reconeguda per la Unesco com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Segons ha precisat, és "un dels símbols culturals propis d'aquesta bella i emprenedora terra catalana" i "una bella manifestació" del que són "capaces de fer els éssers humans quan treballen units i amb un mateix fi". "Una altra humanitat és possible quan junts mirem cap amunt, quan alcem la mirada cap a Déu", ha remarcat.