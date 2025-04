Omella, sobre la declaració de Gaudí com a venerable: "Tant de bo el 2026" pogués ser declarat beat

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha assegurat aquest dimarts després de la declaració de l'arquitecte Antoni Gaudí com a venerable per part del papa Francesc i que suposa el primer pas per a la seva beatificació: "El nostre desig seria que tant de bo el 2026, que coincidirà amb el centenari, pogués ser declarat beat. Això ho deixem en mans de Déu"

En la roda de premsa per presentar dues escultures que s'exposen a la Sagrada Família fins al desembre, ha assegurat que està molt content amb la declaració de Gaudí com a venerable i ha dit que és un moment important en el camí per a la beatificació de l'arquitecte: "Falta un miracle", ha afegit.

El cardenal arquebisbe ha assegurat que la beatificació requereix un miracle per la intercessió del venerable i que s'haurà d'estudiar i examinar "bé" per part del Dicasteri per a les Causes dels Sants.

"Estan estudiant un possible miracle, però no puc parlar més perquè no n'estic al cas i parlaria falsament", ha remarcat Omella, que ha dit que seran els científics del Dicasteri els que ho hauran de determinar.

Ha afirmat que aquesta declaració com a venerable és una "alegria" per a Barcelona i tothom, en vista de l'impacte que ha tingut la notícia en els mitjans de comunicació mundials que el Papa hagi reconegut les virtuts heroiques de Gaudí.