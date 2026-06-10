Omella agraeix la visita del Papa: "Una bona llavor que queda sembrada en els nostres cors"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha agraït al papa Lleó XIV la seva visita a Catalunya: "La seva presència, els seus gestos i les seves paraules són certament una bona llavor que queda sembrada en els nostres cors".
En unes breus paraules en la missa a la Sagrada Família de Barcelona per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí ha tingut també unes paraules d'agraïment al seu predecessor, Lluís Martínez Sistach, pel seu paper en la continuació de la Sagrada Família.
"Som conscients que ens toca viure temps forts, però no volem ser endevins de desastres, sinó sembradors d'esperança", ha subratllat.
Ha afirmat que la basílica de la Sagrada Família i la Torre de Jesucrist que el Papa beneirà animen "a alçar la mirada cap a la llum que projecta aquesta torre culminada per la creu de Crist", i ha subratllat que el testimoni de la vida i obra de Gaudí impulsa a avançar sense desanimar-se.
ESGLÉSIA "OBERTA I ACOLLIDORA"
"Volem ser Església oberta i acollidora, Església missionera, Església hospital de campanya, com ens proposava el Papa Francesc, de feliç memòria, i com ens ha recordat també vostè", ha afirmat el cardenal.
"Gràcies de tot cor i que la llavor que vostè ha sembrat a la nostra terra produeixi molt fruit", ha conclòs Omella, i ha agraït la força que els ha donat en aquesta visita, que continua ara a les Illes Canàries.