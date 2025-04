Omella admet que "mai" ha pensat a ser papa i que les quinieles mai encerten

És un dels 135 cardenals electors que decidiran el successor de Francesc

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'arquebisbe de Barcelona i cardenal elector, Juan José Omella, ha dit aquest dilluns que no ha "pensat mai" a ser papa ni ho té al cap, i ha afegit, davant de la possibilitat que sigui ell, que les quinieles mai encerten.

Ho ha dit aquest Dilluns de Pasqua, durant el seu 79è aniversari, en unes declaracions als mitjans al Palau Episcopal de Barcelona després de la mort del papa Francesc i ha assegurat que anirà a Roma "quan pugui".

Omella forma part dels 135 cardenals electors que es reuniran per elegir el successor de Francesc, i ha explicat que oraran i dialogaran sobre quin és el papa que millor convingui per a aquest moment: "L'Esperit Sant ens inspirarà".

Preguntat per si ell es veu com a papa, ha assegurat que coneix, textualment, les seves limitacions, i que no ha pensat a ser-ho: "Ja veurem què passarà".

Així mateix, ha destacat que li agradaria que el nou papa, sigui qui sigui, continués amb "l'entusiasme" de Francesc i ha afirmat que, segons ell, sempre que els cardenals han elegit el papa, ha desconcertat molta gent.

MISSA D'AQUEST DILLUNS

Omella oficiarà la missa d'aquest dilluns a les 19.15 a la catedral de Barcelona amb motiu de l'octava de Pasqua, que inclourà una pregària pel sant pare, amb unes paraules en el seu record, han explicat fonts de l'arquebisbat.

Per recordar-lo, també s'ha habilitat la capella de Santa Lucia, que aquest dilluns estarà oberta fins a les 19 hores i dimarts de 09.30 a 19.00.