Omella, sobre actuar com a mediador en la llei d'amnistia: "No m'ho han demanat i no em fico on no em demanen"

SARAGOSSA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha pronunciat aquest dissabte sobre la possibilitat d'actuar com a mediador en la llei d'amnistia, sobre la qual cosa ha assegurat: "No m'ho han demanat i no em ficaré on no em demanen".

En unes declaracions als mitjans de comunicació durant la III Trobada de Laics d'Aragó, que s'ha celebrat aquest dissabte a Saragossa, amb l'assistència de més de 700 persones, ha reclamat "concòrdia i diàleg", cosa que ha considerat necessària demanar des del punt de vista de la doctrina social de l'Església.

També ha instat a evitar la "crispació, el no comptar amb tots i la possible corrosió" de les institucions, i també ha instat la societat a "treballar pel bé comú".

Sobre si acceptaria exercir com a mediador, Omella ha apuntat que es tracta d'un "futurible" i ha argumentat que no és profeta i, per tant, "visc cada dia i dono resposta a les preguntes de cada dia".