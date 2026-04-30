Olivia Rodrigo oferirà dos concerts a Barcelona el maig del 2027, única parada a Espanya

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'artista nord-americana Olivia Rodrigo actuarà l'1 i 2 de maig del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona en la seva única parada a Espanya de la gira 'The Unraveled Tour', informa aquest dijous la promotora Live Nation en un comunicat.
La gira, que contempla 65 actuacions recorrerà Amèrica del Nord i Europa, acompanyarà el llançament de l'àlbum 'You seem pretty sad for a girl so in love', que es publicarà aquest mes de juny.
Començarà el 25 de setembre a Hartford (Estats Units) i inclourà múltiples nits a ciutats com Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Las Vegas, Vancouver, Estocolm, París o Milà.
La gira també inclourà quatre nits a l'Intuit Dome de Los Angeles, el Barclays Center de Brooklyn i l'O2 de Londres.
Les entrades per als concerts a Barcelona, que tindran Die Spitz com a grup teloner i tanquen el tram europeu, es posaran a la venda el 7 de maig.