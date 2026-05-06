Olivia Rodrigo augmenta a quatre els concerts a Barcelona el maig del 2027

L'artista nord-americana Olivia Rodrigo ha afegit dos concerts més al Palau Sant Jordi de Barcelona el maig del 2027, amb la qual cosa seran quatre els que oferirà a la capital catalana dins la gira 'The Unraveled Tour', informa la promotora Live Nation.
Rodrigo havia anunciat inicialment les dates de l'1 i 2 de maig, dimarts en va afegir una tercera el 5 de maig per la "impressionant demanda" i aquest dimecres un quart concert el 6 de maig: les entrades es posaran a la venda general aquest dijous.
La gira recorrerà Amèrica del Nord i Europa i acompanyarà el llançament de l'àlbum 'You seem pretty sad for a girl so in love', que es publicarà aquest juny.
Començarà el 25 de setembre a Hartford (Estats Units) i inclourà múltiples nits a ciutats com Washington D.C., Chicago, Atlanta, Nashville, Las Vegas, Vancouver, Estocolm, París o Milà.
Les entrades per als concerts a Barcelona, que tindran Die Spitz com a grup teloner, tanquen el tram europeu.