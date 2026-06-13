Olesa de Montserrat (Barcelona) estrena l'ampliació i reforma de la Biblioteca Santa Oliva

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Olesa de Montserrat (Barcelona) ha inaugurat aquest dissabte la reforma i ampliació de la Biblioteca Santa Oliva, un projecte que ha triplicat la superfície útil de l'equipament, passant dels 817 metres quadrats originals a un total de 2.030 metres quadrats, informa un comunicat del Govern.
La inversió total de les obres ha ascendit a 4,6 milions d'euros, una quantitat finançada conjuntament pel Departament de Cultura de la Generalitat amb 1,8 milions, la Diputació de Barcelona amb 1,1 milions i el propi ajuntament amb els 1,6 milions d'euros restants destinats a l'obra, el mobiliari i l'equipament tècnic.
El projecte ha estat dissenyat per Coll-Leclerc Arquitectes S.L.P. i l'ampliació de l'edifici en planta baixa ha permès construir una coberta verda accessible que integra naturalesa i activitats culturals, "generant un edifici paisatge amb qualitat espacial, llum natural, patis interiors i alta connectivitat visual amb el parc".