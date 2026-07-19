Ofegats un nen i un adult en banyar-se a Calella (Barcelona) i Castelló d'Empúries (Girona)

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -
Un nen de 6 anys i un adult francès de 76 han mort aquest diumenge per la tarda en banyar-se respectivament a una piscina d'hotel de Calella (Barcelona) i a la platja de Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat en dos comunicats.
El menor és la setena persona morta en piscines catalanes des que va començar la campanya de bany el 15 de juny (la majoria nens), i l'home és el dotzè mort en platges de Catalunya des de la mateixa data.
Segons l'avís rebut en el 112, l'adult es va desmaiar mentre es banyava a la platja (on hi havia vigilància i bandera groga), els socorristes el van treure, s'hi van desplaçar efectius del SEM i les maniobres de reanimació no van poder impedir que morís.