Obres d'Arp, Chillida, Burgeois i Moore, en una exposició a la Pedrera de Barcelona

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La Pedrera de Barcelona acull a partir de divendres l'exposició 'Art en pedra', una mostra d'escultura que reuneix més de 80 obres amb peces de Hans Arp, Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, Naum Gabo, Henry Moore, Isamu Noguchi i Jorge Oteiza.

La mostra posa en relleu l'obra en pedra de destacats artistes, nascuts entre finals del segle XIX i principis del XX, que "van ajudar a canviar el rumb de l'escultura moderna", i que dialogaran amb el propi edifici de la Casa Milà, segons ha informat la Fundació Catalunya La Pedrera en un comunicat.

L'exposició, que es podrà veure fins al 2 de febrer, està comissariada per l'exdirectora de la Tate Britain de Londres Penelope Curtis, compta amb prop d'una cinquantena d'escultures i una trentena de dibuixos i gravats.

La mostra descriu els camins artístics per explorar aquestes noves vies d'expressió i n'assenyala els punts de confluència, alhora que s'exposa l'obra d'artistes contemporanis que continuen treballant amb la pedra com a material.

Entre aquests artistes contemporanis figuren Xavier Corberó, Stephen Cox, Luciano Fabro, Barry Flanagan, Cristina Iglesias, Anish Kapoor, Ettore Spalleti i Alison Wilding, a més de les fotografies que Aglaia Kondra va fer a les pedreres de Carrara (Itàlia).

L'exposició vol reflectir com la pedra té un paper crucial en l'evolució de l'escultura moderna i com durant el primer terç del segle XX diversos escultors van tornar a la talla directa en pedra i en lloc de fer models de fang o guix, van començar a tallar les seves pròpies obres, d'inspiració abstracta, com una actitud de modernitat.

L'exposició reuneix obra procedent de col·leccions públiques i privades com l'Institute of Contemporary Art de Boston (Estats Units), la Isamu Noguchi Foundation de Long Island (Estats Units), el Museu Oteiza, el Chillida Leku i el Henry Moore Foundation, entre d'altres.

La mostra compta amb un audiovisual encarregat a la cineasta catalana Neus Ballús, en el qual ha construït un 'collage' sensorial a través de la veu de l'escultora Barbara Hepworth per exposar com l'artista entenia l'escultura.