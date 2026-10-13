Obre el centre d'art Large, primera obra d'RCR Arquitectes al Grand Paris (França)

GIRONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Île Seguin, antiga illa industrial de les fàbriques de Renault al riu Sena de París (França), ha iniciat una nova etapa amb l'obertura del centre d'art contemporani Large, primera obra de l'estudi gironí RCR Arquitectes al Grand Paris.
Concebuda en col·laboració amb l'estudi francès CALQ Agence d'Architecture, la instal·lació té més de 53.000 metres quadrats i s'ha creat amb la voluntat de "situar la creació contemporània al centre d'una nova urbanitat que vol consolidar l'illa com a destinació cultural del Grand Paris", informa en un comunicat.
La instal·lació farà portes obertes del 17 al 18 d'octubre amb entrades gratuïtes amb inscripció prèvia, i l'exposició inaugural (Moteur Imaginaire, dedicada a la història artística de Renault i a la creació contemporània) es podrà visitar del 17 d'octubre al 7 de març del 2027.
Del total de metres quadrats del projecte, 5.000 corresponen a l'edifici, la meitat dels quals estan destinats a espais expositius.
'FER-SE A LA MAR'
El centre ha estat desenvolupat per la promotora immobiliària Emerige amb les signatures d'inversió Ardian i AOG, i el seu nom ve de l'expressió francesa 'prendre le large', que significa 'fer-se a la mar'.
En llenguatge mariner, el 'large' (mar obert) comença a 6 milles nàutiques de la costa, la mateixa distància que separa l'Île Seguin de Notre-Dame seguint el curs del riu Sena.
"Large neix amb una vocació clara: ser molt més que un contenidor d'exposicions. L'arquitectura no s'ha de limitar a allotjar l'art, sinó que pot contribuir a crear les condicions perquè l'obra es percebi d'una altra manera", ha assegurat l'estudi d'Olot.
SUCCESSIÓ D'ESPAIS
L'edifici compta amb "una successió d'espais que juguen amb la compressió i la dilatació, les perspectives i la relació entre interior i exterior", ha detallat RCR Arquitectes, que ha sostingut que la llum té un paper essencial en l'obra.
El recorregut comença al carrer central de la Pointe des Arts i condueix cap a un atri de 370 metres quadrats i 7 metres d'alçada, concebut com "una autèntica àgora".
Des d'aquest espai, el visitant inicia un recorregut vertical articulat al voltant d'un nucli central amb escales, passadissos, entresols, vistes creuades i canvis sobtats d'escala.
SALA D'EXPOSICIONS
La culminació del recorregut és la sala d'exposicions, un espai diàfan de 1.000 metres quadrats amb parets corbes, sense pilars i amb 14 metres d'alçària i 42 d'amplària.
Dues sales més completen els espais expositius, situats al cinquè i sisè nivells.
Aquest nou centre d'art forma part d'un ecosistema cultural que inclou equipaments com La Seine Musicale i els cinemes Pathé, així com el nou parc Gauthier-Mougin, projectat pel paisatgista Michel Desvigne.
En aquest context, Large és la "peça central" d'un projecte que combina cultura i espai públic per obrir l'illa a noves formes d'ús i de relació amb l'entorn.